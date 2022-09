W codziennej służbie #pomagamyichronimy Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana i szybka reakcja policjantów z posterunku w Łaskarzewie pozwoliła pomóc potrzebującemu. Funkcjonariusze jadąc radiowozem zauważyli siedzącego na jezdni mężczyznę. Jak się okazało mieszkaniec powiatu garwolińskiego nie był w stanie powiedzieć, co się stało, jednak z gestów dało się zrozumieć, że odczuwa ból w klatce piersiowej. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwali pogotowie ratunkowe i dzięki temu starszy mężczyzna szybko trafił pod opiekę lekarzy.

Dzielnicowy i policjant patrolowo-interwencyjny pełnili wspólną nocną służbę na terenie Łaskarzewa. Na jednej z ulic miasta funkcjonariusze zauważyli siedzącego na jezdni mężczyznę. Policjanci natychmiast zareagowali, niezwłocznie zabezpieczył miejsce i przystąpili do ustalania, co się wydarzyło. Kontakt z mężczyzną był utrudniony. Senior nie był w stanie nic powiedzieć, jednak przez gesty uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę specjalistów.

Tym razem w pobliżu chorego człowieka znaleźli się policjanci. W takich sytuacjach nie bójmy się pomagać.

(KWP w Radomiu / sc)