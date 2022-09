Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem zatrzymany dzięki dzielnicowemu po służbie Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy, starszy sierżant Łukasz Zarychta jechał swoim autem w czasie wolnym od służby i na drodze z Czechowa do Santoka zauważył audi jadące całą szerokością jezdni. Wspólnie z patrolem ruchu drogowego wyciągnął kierowcę z samochodu i obezwładnił. Mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania pojazdami, a badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Starszy sierżant Łukasz Zarychta to dzielnicowy z komisariatu przy ulicy Kwiatowej. W nocy z piątku na sobotę, z 09 na 10 września br. , około północy, jechał swoim prywatnym autem. Na drodze z Czechowa do Santoka jego uwagę zwróciło audi, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Policjant podejrzewał, że jadący przed nim mężczyzna może być nietrzeźwy, dlatego poinformował dyżurnego gorzowskiej komendy, który na miejsce wysłał do pomocy patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusz cały czas jechał za kierowcą informując na bieżąco funkcjonariuszy o bieżącym położeniu.

Kierowca audi był w miejscowości Santok kiedy przyjechał patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zajechali kierowcy drogę. W audi znajdował się mężczyzna, którego policjanci musieli wyciągać z pojazdu, bo nie chciał wysiąść dobrowolnie. Po sprawdzeniu 27-letniego kierującego okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, bo ma sądowy zakaz. Badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia dzielnicowego. Problemy z jazdą były spowodowane wypitym alkoholem. Kierowca miał w organizmie ponad 1,5 promila.

Po wytrzeźwieniu 27-latek usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości w czasie obowiązywania sądowego zakazu, za co grozi mu do 5 lat więzienia.

(KWP w Gorzowie / mw)

