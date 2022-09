Policjanci z Opoczna kolejny raz uratowali ludzkie życie Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału prewencji opoczyńskiej komendy, uratowali życie 35-latce. Kobieta groziła, że popełni samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów oraz olbrzymiej przytomności umysłu i reakcji maszynisty szynobusu nie doszło do tragedii. Ostatecznie mieszkanka Opoczna trafiła pod opiekę lekarzy.

Informację o kobiecie leżącej na torach kolejowych, w okolicy ulicy Wałowej w Opocznie, dyżurny komendy otrzymał w niedzielę, 11 września 2022 roku, o godzinie 10.20. Ze zgłoszenia wynikało, że maszynista szynobusa zauważył leżącą na torach kobietę. Dzięki temu, że 35-latka miała na sobie czerwone ubranie, została wcześniej zauważona, a to pozwoliło kierującemu szynobusem na odpowiednią reakcję. Kiedy kobieta zorientowała się, że pociąg zdążył się zatrzymać, zaczęła uciekać w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu interwencji od maszynisty dowiedzieli się jak wygląda 35-latka i w którym kierunku pobiegła. Niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania kobiety. W pobliżu dworca PKP w Opocznie, zauważyli idącą po torach kolejowych w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej przypominającą z opisu maszynisty kobietę. 35-latka na widok policjantów zaczęła biec, nie reagowała na wołania policjantów, którzy krzyczeli, że chcą jej pomóc. Ostatecznie policjanci zatrzymali mieszkankę Opoczna.Kobieta była roztrzęsiona, opowiedziała policjantom co ją skłoniło do tak drastycznego kroku. Mundurowi zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Decyzją ratowników medycznych trafiła pod opiekę lekarzy.

Według policyjnych statystyk każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie kilkanaście osób.

Osoba zagrożona samobójstwem może:

mówić o popełnieniu samobójstwa;

mieć problemy z jedzeniem i spaniem;

drastycznie zmieniać swoje zachowanie;

wycofywać się z kontaktów towarzyskich;

tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;

przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy;

rozdawać ważne dla niej rzeczy;

podejmować ryzykowne działania;

wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;

nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;

zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub okaleczać się.

Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei.

Co robić?

Jeśli ktoś zwierza się, że ma myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy, szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: https://liniawsparcia.pl/

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie https://stopdepresji.pl/

Nie ulegajmy stereotypom i uprzedzeniom wobec takiej osoby, nie wierzmy w jeden z popularnych mitów, dotyczący tego, że jeśli ktoś mówi o chęci odebrania sobie życia nie zrobi tego. Jak pokazują badania nie jest to prawdą.

(KWP w Łodzi / sc)