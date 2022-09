Narkotyki warte ponad milion złotych przejęli sejneńscy policjanci Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęte blisko 25 kilogramów marihuany, zlikwidowana plantacja konopi, znaleziona nielegalna amunicja i zatrzymany – to efekt pracy sejneńskich policjantów. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad milion złotych. 39-letni mieszkaniec powiatu sejneńskiego usłyszał już zarzuty. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Sejneńscy kryminalni ustalili, że 39-letni mieszkaniec powiatu może posiadać narkotyki. W tym samym dniu policjanci weszli jednocześnie na dwie posesje zajmowane przez mężczyznę. W domu na terenie powiatu sejneńskiego mundurowi znaleźli foliowe worki z suszem o łącznej wadze blisko 9 kilogramów. Narkotyki te ukryte były w biurku, a także w piwnicy. Tam też kryminalni zabezpieczyli nielegalną amunicję. W drugim domu w powiecie sejneńskim mężczyzna ukrywał kolejne narkotyki. Tym razem, było to 16 kilogramów suszu. Nieopodal zabudowań oraz na pobliskim polu kukurydzy policjanci ujawnili plantację konopi. Rosło tam łącznie 16 roślin konopi w różnej fazie wzrostu. Miały one od 10 do 220 centymetrów wysokości. Policjantów podczas przeszukań wspierał policyjny pies "Iskra", która jest wyszkolona do wykrywania zapachów narkotyków. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone substancje to marihuana. Szacunkowa, czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to ponad milion złotych. Do tej sprawy zatrzymany został 39-latek, którego rano, jeszcze śpiącego zaskoczyli mundurowi.

Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Sejnach usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, nielegalnej uprawy konopi i posiadania amunicji bez zezwolenia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na 3 miesiące.

(KWP w Białymstoku / kp)