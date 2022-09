Ukradł samochód, po czym wjechał nim do rowu - w organizmie miał aż 3,5 promila

Miliccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w miejscowości Świebodów ukradł samochód osobowy marki Opel Corsa, po czym jadąc polną drogą, stracił panowanie nad prowadzonym autem i zjechał nim do przydrożnego rowu. Zatrzymany sprawca kradzieży nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, za to miał w organizmie aż 3,5 promila alkoholu! Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.