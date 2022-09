„Zgubiliśmy się w lesie. Musi nas Pan odnaleźć”, czyli kolejna akcja poszukiwawcza zagubionych grzybiarzy Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Zgubiliśmy się w lesie. Musi nas Pan odnaleźć” – takie słowa usłyszał w sobotę dyżurny jaworskiej komendy powiatowej, kiedy otrzymał zgłoszenie o pięciu grzybiarzach, którzy podczas zbierania prawdziwków w myślinowskim lesie rozłączyli się, stracili orientację w terenie i nie potrafili samodzielnie odnaleźć drogi do parkingu. Dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej przez jaworskich policjantów poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

Niestety dość często zdarza się, że osoby wybierające się do lasu na grzyby tracą orientację w terenie i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do zaparkowanego pojazdu czy domu. Zazwyczaj do akcji wkraczają w takiej sytuacji policjanci, którzy wykorzystując swoje umiejętności i znajomość topografii terenu, potrafią szybko odnaleźć zagubionych grzybiarzy. Jedną z tego typu interwencji przeprowadzili w minioną sobotę (10 września bieżącego roku) jaworscy mundurowi.

„Zgubiliśmy się w lesie. Musi nas Pan odnaleźć” – takie słowa usłyszał dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w sobotnie popołudnie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że wraz z bratem i trzema kolegami przyjechali do Myślinowa na grzyby. Zaabsorbowani zbieraniem prawdziwków grzybiarze rozłączyli się i stracili ze sobą kontakt. Żaden nie miał naładowanej baterii w telefonie i nie znał terenu. Zgłaszający, który miał kontakt ze znajomymi, określił dyżurnemu charakterystyczne miejsca, przy których znajdują się zagubieni koledzy.

Do działań natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z jaworskiej jednostki oraz leśnicy. Mundurowi szybko zlokalizowali opisywane w zgłoszeniu miejsca, a następnie włączyli sygnały dźwiękowe w radiowozie. Dyżurny, który miał stały kontakt telefoniczny z jednym z zaginionych polecił, by szli w kierunku nadawanych przez policjantów sygnałów. Akcja zakończyła się sukcesem. Po kilkudziesięciu minutach całej piątce udało się wyjść z lasu. Żaden z odnalezionych mężczyzn nie potrzebował pomocy medycznej.

Policjanci kolejny raz przypominają, jak przygotować się do wyprawy na grzyby:

należy zabrać ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, a kiedy wychodzimy w godzinach popołudniowych pomocna będzie latarka i odblaski,

powinniśmy poinformować rodzinę, w którym kierunku się udajemy i na bieżąco przekazywać im informację o swojej lokalizacji,

odradzamy samotne wyjścia, szczególnie osobom z problemami zdrowotnymi. Zapewnijmy sobie towarzystwo, w ten sposób w razie wypadku będziemy mogli liczyć na szybką pomoc,

jeżeli nie znamy terenu leśnego, nie rozłączajmy się i chodźmy w grupach,

zwracajmy uwagę na inne osoby w lesie, być może któraś z nich będzie poszukiwana, a nasze informacje pomogą służbom w prowadzonej akcji poszukiwawczej.

(KWP we Wrocławiu / kp)