Zdjęli z rynku prawie 6 kg narkotyków

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z katowickiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego jest o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. W jego mieszkaniu zabezpieczono prawie 6 kg różnego rodzaju narkotyków. Mężczyzna dodatkowo poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości do obycia kary za poprzednio popełnione przestępstwa. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.