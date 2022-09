Policjanci odzyskali skradzionego busa o wartości ponad 200 tysięcy złotych Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młody mężczyzna z bogatą listą zarzutów - 21-latek usiłował uciekać przed policją kradzionym busem, później pieszo. Posiadał przy sobie środki odurzające i jest podejrzewany o to, że kierował pojazdem pod ich wpływem. Usłyszy również zarzut paserstwa. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 za dwa z popełnionych czynów oraz nawet dożywotnia utrata prawo jazdy.

Chęć szybkiego (nielegalnego) zarobku lub młodzieńcza brawura w życiu zazwyczaj kończą się twardym zderzeniem z rzeczywistością. Przekonał się o tym młody, 21-letni mężczyzna, mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. Lista zarzutów i grożące konsekwencje prawne stawiają jego przyszłość w czarnych barwach.

Świebodzińscy policjanci z Wydziału Kryminalnego w ubiegłym tygodniu (7 września) uzyskali informacje o przemieszczającym się w kierunku Świebodzina kradzionym pojeździe. Miał być to warty ponad 200 tysięcy złotych Fiat Ducato, który został utracony na terenie Niemiec. Po namierzeniu pojazdu na trasie „kryminalni” skontaktowali się z patrolem interwencyjnym, który poruszał się oznakowanym radiowozem i podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli. Na widok sygnałów młody człowiek rozpoczął ucieczkę. Nie potrafiąc uciec pojazdem, zatrzymał się i próbował ucieczki pieszo. Trwała ona równie krótko jak ta pojazdem. Zatrzymany przez policjantów przyznał się, że ucieka, ponieważ auto, którym jedzie jest kradzione. Na pojeździe założone zostały fałszywe tablice rejestracyjne. W trakcie czynności przy 21-latku ujawniono środki odurzające w postaci amfetaminy oraz marihuany. Mężczyźnie została pobrana krew do badań, ponieważ jest podejrzewany również o to, że prowadził auto będąc w stanie odurzenia. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5 i nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń prowadzenia pojazdu w stanie odurzenia również grozi mu kara pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, kara grzywny i obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej. Za paserstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Za posiadanie środków odurzających do 3 lat. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Tłumaczył się, że trudna sytuacja życiowa zmusiła go do skorzystania z okazji.

