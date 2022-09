Policjantka po służbie zwróciła na niego uwagę, on wypłacał pieniądze z bankomatu przy użyciu wyłudzonego kodu blik Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko działo się dynamicznie. Po służbie policjantka z Bemowa zwróciła uwagę na mężczyznę przy bankomacie, który przez cały czas rozmawiał przez telefon i wbijał w bankomacie kody blik, a po chwili wypłacał pieniądze, które chował w nerwowy sposób w kieszenie spodni. Natychmiast powiadomiła o tym oficera dyżurnego, który na miejsce skierował załogę policyjną. W tym samym czasie do oficera dyżurnego wpłynęła informacja, że pokrzywdzona z powiatu wyszkowskiego została oszukana na tzw. blika, a do wypłaty jej pieniędzy miało dojść na Bemowie. 29-latek został zatrzymany. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa w warunkach recydywy.

Po 14.00 policjantka z komisariatu Policji na Bemowie po służbie wracała do domu. Jej uwagę zwrócił mężczyzna w kapeluszu na głowie, który na twarzy i nosie miał założoną maseczkę i stał przy bankomacie przy ul. Świetlików. Mężczyzna rozmawiał przez telefon i wbijał w bankomacie kody blik, a po chwili wypłacał pieniądze, które w nerwowy sposób chował w kieszenie spodni. Policjantka na co dzień pracująca w dochodzeniówce, zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak. Przypuszczała, że mężczyzna prawdopodobnie wypłaca pieniądze pochodzące z przestępstwa. Nie czekając długo, natychmiast poinformowała o tym oficera dyżurnego na Bemowie. Ten słysząc o całej sytuacji, wysłał na miejsce załogę policyjną.

W tym czasie mężczyzna na hulajnodze elektrycznej odjeżdżał z miejsca. Policjantka pobiegła za nim i na bieżąco informowała policjantów o tym, w którym kierunku udaje się mężczyzna i gdzie się przemieszcza. W tym samym czasie do dyżurnego wpłynęła informacja o tym, że kobieta z powiatu wyszkowskiego została oszukana na tzw. blika, a do wypłaty jej pieniędzy miało dojść właśnie w bankomacie przy ul. Świetlików.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. 29-latek posiadał przy sobie gotówkę - ponad cztery tysiące złotych, które zostały zabezpieczone. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa oraz przełamania zabezpieczonego dostępu do konta. Ustalono, że mężczyzna działał w warunkach recydywy. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Może za to grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie.

(KSP / mw)