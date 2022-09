Był nietrzeźwy, poszukiwany i uciekał - zatrzymali go policjanci Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Myślał, że jeśli nie zatrzyma się do kontroli drogowej, uniknie odpowiedzialności. Mylił się. Po krótkim pościgu był już w rękach policjantów. 31-latek poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie w stanie nietrzeźwości. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy i ponownie wsiadł za kierownicę pomimo sądowego zakazu.

Kierowca audi na Towarowej, gdy zauważył policjantów nagle zawrócił i przyspieszył. Pomimo że mundurowi z białostockiej patrolówki wydali mu polecenie do zatrzymania, mężczyzna je zignorował i zaczął uciekać. Chwilę później w osiedlowej uliczce porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo, jednak zatrzymali go ścigający go policjanci. Uciekinierem okazał się 31-letni białostoczanin, który był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna poszukiwany jest listem gończym do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Posiadał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do sądowego zakazu mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kp)

