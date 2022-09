Starsza Pani odnaleziona przez policjantów Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 85-letniej mieszkanki gminy Człopa, która wybrała się do lasu na grzyby. Na szczęście wszytko zakończyło się szczęśliwie.

Starsza Pani od kilku dni mówiła rodzinie, z którą wspólnie zamieszkuje o tym, że ma ochotę wybrać się do lasu na grzyby. Mimo sprawowanej na co dzień opieki, seniorka wczoraj, 13.09.2022 roku, pomiędzy godziną 12.00 a 12.30 wyszła z domu. Domownicy początkowo przez około dwie godziny samodzielnie szukali 85-latki lecz bezskutecznie. Wtedy postanowili powiadomić policjantów. W wyniku szybko podjętych działań funkcjonariusze odnaleźli seniorkę w pobliskim lesie, około 400 metrów od miejsca zamieszkania. Na miejsce zdarzenia wezwany został Zespół Pogotowia Ratunkowego. Kobieta cała i zdrowa wróciła do domu.

Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że miłośnicy grzybobrania często wybierają się do lasu w pojedynkę i jak się okazuje, nie mają orientacji w terenie. Bądźmy więc rozważni i ostrożni.

Pamiętajmy!

zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy,

wchodząc do lasu warto mieć na sobie odzież z elementami odblaskowymi, dzięki czemu będziemy lepiej widoczni, a w razie zagubienia się ułatwi to służbom szybsze dotarcie do nas,

jeśli nie znamy terenu nie oddalajmy się zbyt daleko,

nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu,

informujmy bliskich o naszym wyjściu do lasu.

(KWP w Szczecinie / mw)