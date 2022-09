Skradzione motocykle o wartości 150 tysięcy złotych odzyskane przez policjantów Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za kradzież trzech motocykli z terenu Niemiec. Pojazdy przewozili w busie. Kradzież nie była jeszcze zgłoszona w niemieckich służbach. Funkcjonariusze odzyskali motocykle warte około 150 tysięcy złotych.

Policjanci kryminalni z komisariatu II przy ulicy Kwiatowej patrolowali w sobotni (10 września) poranek teren Gorzowa Wielkopolskiego. Około godziny 6 wytypowali do kontroli busa. Informację przekazali dyżurnemu i cały czas obserwowali auto. Funkcjonariusze wezwali kolejny patrol. Bus został zatrzymany przy ulicy Targowej. Po krótkiej rozmowie funkcjonariusze wiedzieli, że należy zajrzeć do przestrzeni ładunkowej. Okazało się, że przewożone są tam trzy motocykle, a tłumaczenie źródła ich pochodzenia wydało się policjantom podejrzane. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili pojazdy. Nie widniały jako utracone, ale to nie zakończyło kontroli. Okazało się, że ich kradzież nie została jeszcze zgłoszona. Motocykle miały być zabrane kilka godzin wcześniej w Berlinie, a ich właściciele mogli jeszcze o tym nie wiedzieć. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które jechały busem. To dwóch 25-latków i 21-latek.

Oprócz motocykli wartych niemal 150 tysięcy złotych, w busie znaleziono przy kierowcy narkotyki. 25-latek odpowie nie tylko za ich posiadanie, ale także kierowanie pod ich wpływem. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży i zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do pięciu lat więzienia.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.82 MB)