Uwaga na nowy typ oszustwa: „Businnes Email Compromise” Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal 180 tysięcy złotych próbował wyłudzić oszust, podający się za Prezesa Zarządu jednej z bialskich firm. Sprawca przesłał na adres mailowy księgowej prośbę o dokonanie przelewu. Kobieta zrealizowała go, jednak skontaktowała się z przełożonym. Dzięki temu udało się zablokować przesłaną gotówkę nim trafiła w ręce sprawców. Apelujemy o rozwagę. „Businnes Email Compromise” to nowy typ oszustwa wykorzystywany przez sprawców. Apelujemy o rozwagę.

Wczoraj do bialskiej komendy zgłosił się Prezes Zarządu jednej z bialskich firm. Z relacji mężczyzny wynikało, że nieznany sprawca usiłował dokonać oszustwa na szkodę firmy. Mężczyzna dodał, że dzień wcześniej oszust skontaktował się z księgową firmy zlecając przelew. Sprawca podszył się pod zgłaszającego wysyłając maila, w którym prosił o sprawdzenie salda i dokonanie przelewu na kwotę sięgającą niemal 180 tysięcy złotych. Kobieta była przekonana, że jest to mail przesłany przez przełożonego, którego nazwisko widoczne było w oknie adresowym.

Kiedy sprawca ustalił jaką gotówką firma dysponuje przesłał dane do wykonania przelewu prosząc o przesłanie potwierdzenia zrealizowanej dyspozycji. Pracownica wykonała przelew kontaktując się osobiście z prezesem. Wówczas okazało się, że on nie zlecał takiej dyspozycji. Dzięki szybkiej reakcji i kontakcie z pracownikiem banku udało się zablokować przesłaną gotówkę nim ta trafiła w ręce oszustów. Po całym zdarzeniu pokrzywdzony zgłosił sprawę na Policję. Teraz funkcjonariusze szukają oszustów.

„Businnes Email Compromise” to nowy typ oszustwa wykorzystywany przez sprawców i skierowany do pracowników firm i instytucji. By nie paść jego ofiarą, pamiętajmy, by na prośby otrzymane w postaci wiadomości email, zawsze odpowiadać korzystając z posiadanych danych teleadresowych. Nie odpowiadajmy bezpośrednio na otrzymany e-mail, nie korzystajmy z numerów telefonów ani innych danych kontaktowych podanych w wiadomości e-mail. Sprawdzajmy też adresy e-mail, z których otrzymujemy wiadomości, te, z których korzystają oszuści mogą być łudząca podobne do oryginałów.