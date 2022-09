Oławski dyżurny odwiódł młodego człowieka od niewłaściwej decyzji i tym samym ocalił jego życie Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana i profesjonalna postawa oławskiego dyżurnego zapobiegła tragedii. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków dyżurny nawiązał połączenie telefoniczne z 19-latkiem próbującym targnąć się na własne życie, po czym podjął z nim rozmowę starając się go uspokoić i spowodować, żeby poczuł się bezpiecznie. Spokojna, trwająca kilkanaście minut wymiana zdań sprawiła, że młody człowiek przełamał się i zaczął podawać informacje sugerujące, w którym rejonie miasta obecnie się znajduje. Wtedy szybko i skutecznie zadziałali policjanci z patrolówki.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 września 2022 roku. Przed 21.00 dyżurny oławskiej jednostki otrzymał informację o mieszkańcu Oławy, który chciał targnąć się na swoje życie.

Podczas gdy policjanci z patrolówki przeczesywali miasto, dyżurny asp. szt. Ireneusz Ćwityński, nie czekając na dalszy rozwój wypadków, nawiązał połączenie telefoniczne z mężczyzną i podjął z nim rozmowę, starając się go uspokoić i spowodować, żeby poczuł się bezpiecznie. Spokojna, trwająca kilkanaście minut rozmowa sprawiła, że 19-latek przełamał się i zaczął podawać informacje sugerujące dyżurnemu, w którym rejonie miasta obecnie się znajduje.

Wszystkie informacje wpływające na bezpieczeństwo mężczyzny zostały natychmiast przekazane patrolom. Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia młody człowiek był już bezpieczny, pod opieką policjantów. Jego życiu i zdrowiu już nic nie zagrażało.

Dyżurny Policji oraz jego zastępca to bez wątpienia bardzo ważne funkcje w policyjnych strukturach. W codziennej służbie na stanowisku dowodzenia muszą zmagać się często z zaskakującymi sytuacjami skutkującym nierzadko ogromnym stresem. Niejednokrotnie to od ich decyzji może zależeć ludzkie życie. W tym wypadku ogromne doświadczenie przyczyniło się do skutecznej pomocy człowiekowi w potrzebie.

Apelujemy - nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę), a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP we Wrocławiu / mw)