Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę, który atakował pracowników firmy wywożącej odpady Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na wrocławskim Nowym Dworze. Agresywny mężczyzna bez powodu najpierw stanął na środku drogi, uniemożliwiając tym samym przejazd pojazdu firmy wywożącej odpady, a następnie wyjął nóż krzycząc do pracowników firmy porządkowej. Szybko okazało się, że ta sama osoba kilka miesięcy wcześniej zaatakowała innego pracownika tej samej firmy. Na szczęście tego dnia, pokrzywdzony wcześniej mężczyzna również był w pracy i rozpoznał sprawcę, który zranił go nożem. Policjanci pionu operacyjnego z KP Wrocław-Fabryczna zatrzymali podejrzanego, który odpowie teraz za swoje czyny przed sądem.

Na miejsce, gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji, wezwani zostali wrocławscy policjanci. Pracownicy firmy porządkowej oficjalnie złożyli zawiadomienie w tej sprawie. Jeszcze w ten sam dzień kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zatrzymali 36-latka, który podejrzewany był o kierowanie gróźb karalnych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz o uszkodzenie ciała jednego z pokrzywdzonych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów mieszkańcowi Wrocławia, który składał w tej sprawie wyjaśnienia w prokuraturze.



Prokurator zastosował wobec niebezpiecznego agresora między innymi środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, a także zakaz zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 500 metrów do swoich ofiar. W tym przypadku dotyczy to dwóch pracowników firmy wywożącej odpady.



Za opisane powyżej przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KMP we Wrocławiu

asp. Aleksandra Freus

tel. 693 403 817

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.9 MB)