Seminarium eksperckie w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przez wymiarem sprawiedliwości” Data publikacji 14.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 7 – 9 września 2022 r. w Spale, w hotelu „Mościcki”, odbyło się seminarium eksperckie z zakresu czynności przygotowawczych przed wystawieniem ena/międzynarodowego listu gończego oraz procedur związanych z prowadzeniem poszukiwań międzynarodowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości.

Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Tomasz Olczyk, który powitał zaproszonych gości i uczestników seminarium, w tym Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji we Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Opolu, sędziów i prokuratorów, gości z Komendy Głównej Policji, Interpolu, oficera łącznikowego polskiej Policji w RFN, funkcjonariuszy Urzędu Policji Kryminalnej w Saksonii (Niemcy) oraz funkcjonariuszy polskiej Policji zajmujących się prowadzeniem poszukiwań.

W trakcie trzydniowego spotkania omówionych zostało szereg kwestii związanych z prowadzeniem poszukiwań międzynarodowych zarówno z perspektywy organów ścigania, jak i wymiaru sprawiedliwości. Wśród wielu omawianych tematów znalazły się m.in. operacyjne ustalenia międzynarodowe przed wszczęciem poszukiwań, ENA w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym oraz współpraca w tym zakresie z Prokuraturą i Policją czy też zadania Fugitive Investigative Support Sub-Directorate w zakresie poszukiwania osób.

Projekt „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” jest realizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu jako beneficjenta, w partnerstwie z Komendantami Wojewódzkimi Policji w Łodzi, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Opolu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji organów ścigania w zakresie prowadzenia poszukiwań i zatrzymań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym członków zorganizowanych grup przestępczych. Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Wartość projektu to 3 364 000 zł z czego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 wynosi 2 859 400 zł.

Projekt nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.