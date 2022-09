Pomagamy i chronimy - słowa podziękowania za pomoc w trudnej sytuacji Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na adres mailowy zielonogórskiej komendy Policji przyszła bardzo miła wiadomość od pani, której policjanci pomogli w ciężkiej sytuacji. Autorka wiadomości podziękowała policjantom za pomoc. Jest nam bardzo miło, że ciężka służba zostaje doceniona, a takie gesty są najlepszą motywacją do dalszej pracy i pomocy mieszkańcom oraz wszystkim osobom odwiedzającym Zieloną Górę.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, policjanci wykonując swoje codzienne zadania dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom, nie oczekując za to specjalnych podziękowań. Nie mniej jednak jest nam bardzo miło jeśli ktoś doceni i zauważy pracę policjantów, a szczególnie gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze wywołuje uśmiech na twarzach policjantów, pokazuje, że mieszkańcy doceniają ich starania, a przełożonym daje sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje zadania, niosąc pomoc i wsparcie. Zakres działań jakie codziennie podejmują policjanci jest bardzo szeroki. Zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców to jedno z głównych zadań, ale również dbanie o porządek publiczny czy niesienie pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Często jest tak, że policjanci angażują się nawet bardziej niż wymaga tego od nich służba, poświęcając swój prywatny czas czy też w inny sposób wspomagając osoby tego potrzebujące, co właśnie miało miejsce w przypadku pani, która przesłała policjantom podziękowania.

Tym bardziej jest nam bardzo miło, że ktoś zauważa ten wysiłek, a dodatkowo poświęci kilka minut na napisanie podziękowań – takich jak te w mailu. Bardzo dziękujemy!

(KWP w Gorzowie / mw)