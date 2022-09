Pomoc przyszła na czas Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Błyskawiczne działanie łęczyńskich policjantów oraz 27-letniego zgłaszającego zapobiegły tragedii. Młody mężczyzna napisał sms do kolegi, z którego wynikało, że chce odebrać sobie życie. Od tej chwili liczyła się każda sekunda, zwłaszcza że desperat miał prawdopodobnie znajdować się w lesie. Wiszącego na pasku mieszkańca naszego powiatu mundurowi wspólnie z jego znajomym natychmiast oswobodzili udzielając pomocy do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek. O godzinie 21:00 policjanci z łęczyńskiej komendy zostali poinformowani przez 27-letniego mieszkańca Łęcznej, że jego kolega chce popełnić samobójstwo. Z relacji zgłaszającego wynikało, że może on znajdować się w domu bądź w lesie. Od tej chwili liczyła się każda sekunda.

Niezwłocznie na miejsce pojechał patrol w składzie sierżant Beata Wiącek i starszy sierżant Paweł Wałecki. Kiedy okazało się, że mężczyzny nie ma w domu policjanci wspólnie ze zgłaszającym ruszyli w rejon lasu. Podczas przeczesywania terenu 27-latek dzwonił na numer desperata jednak on nie odbierał telefonu. W pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli światło z telefonu. Natychmiast tam pobiegli i zastali mężczyznę wiszącego na pasku na konarze drzewa. Oswobodzili go wspólnie ze zgłaszającym i udzielili pomocy do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego.

Jak się okazało 27-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego był pijany. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po przeprowadzonych badaniach ostatecznie trafił do wytrzeźwienia.

Policjanci podczas codziennej służby podejmują różnorodne interwencje. Podczas tej interwencji liczyła się każda chwila, w każdej z tych chwil policjanci pokazali swój profesjonalizm. Tego typu zdarzenia, gdzie ratuje się ludzkie życie, należą do najbardziej satysfakcjonujących – w myśl zasady ,,Pomagamy i chronimy”. Na pochwałę zasługuje również postawa 27-letniego zgłaszającego, który po otrzymanej wiadomości błyskawicznie zareagował.

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie wstydźmy się prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00);

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu).