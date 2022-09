Policjant w drodze na służbę uratował mężczyznę Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Dziękuję za uratowanie życia" – takie słowa usłyszał policjant z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. Starszy posterunkowy Bartłomiej Dziurdzia w drodze na służbę interweniował wobec 44-letniego desperata. Policjant zapewnił mężczyźnie bezpieczeństwo i czuwał nad nim do czasu przyjazdu ratowników.

We wtorek, 13.09.2022 roku, około 12.40 policjant z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, jadąc na służbę tramwajem, zauważył mężczyznę stojącego za barierką Mostu Północnego od strony rzeki.

Starszy posterunkowy bardzo szybko ocenił sytuację, w jakiej znajdował się mężczyzna i przekonany o tym, że jest w niebezpieczeństwie niezwłocznie zatelefonował na numer alarmowy.

Gdy tylko tramwaj zatrzymał się na przystanku policjant wysiadł i podbiegł do mężczyzny, chwycił go za rękę i przeciągnął go na bezpieczną stronę mostu.

Policjant czuwał nad bezpieczeństwem mężczyzny do czasu przyjazdu karetki pogotowia. 44-letni desperat trafił do szpitala, gdzie został objęty niezbędną pomocą.

Pamiętaj! Jeśli znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy skontaktuj się z Całodobowym Centrum Wsparcia pod numerem telefonu 800 702 222. Pracownicy pełniący dyżur na linii to specjaliści, których celem jest wskazanie drogi wyjścia z sytuacji kryzysowych. Centrum działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu.

Anonimową i bezpłatną pomoc można otrzymać przez telefon, czat oraz e-mail.

Jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś z Twojego otoczenia wysyła niepokojące sygnały świadczące o tym, że nie radzi sobie z trudną sytuacją, bądź jego zachowanie radykalnie się zmienia, mogą to być sygnały ostrzegawcze! Nie wolno ich ignorować czy bagatelizować. Otwarta rozmowa i udzielone wsparcie mogą uratować życie!

Jest mnóstwo placówek i instytucji, które udzielają pomocy osobom będącym w kryzysie, poczynając od szkolnych pedagogów, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków interwencji kryzysowej czy całodobowych telefonów zaufania. Otwarta dyskusja na temat występujących problemów, jest jedną z bardziej pomocnych rzeczy.

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym — tel. 116 123 (pon-pt. od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne).

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży — 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę).

(KSP / mw)