Motocyklowy pilotaż do szpitala

Data publikacji 15.09.2022

Pomagamy i chronimy – to dewiza, jaką zawsze w pierwszej kolejności się kierujemy. Kiedy dla ratowania życia lub zdrowia liczy się każda minuta uruchamiamy sygnały uprzywilejowania aby jak najszybciej została udzielona pomoc medyczna. Tak było podczas motocyklowego pilotażu nissana, którego pasażerka wymagała pilnej interwencji lekarskiej.

14 września 2022 roku mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pełnili służbę na oznakowanych motocyklach. Po godzinie 16.00, w miejscowości Niesułków Kolonia na terenie powiatu brzezińskiego, podjechał do patrolu kierujący nissanem. Mieszkaniec powiatu opoczyńskiego prosił o pilną pomoc żonie, którą przewoził. Kobieta nagle podczas podróży z Łodzi zaczęła sinieć i miała problemy z oddychaniem. Stan wyraźnie się pogarszał. Policjanci podjęli decyzję o niezwłocznym pilotażu do szpitala w Brzezinach. Po włączeniu sygnałów uprzywilejowana w hondzie i bmw bezpiecznie, ale też szybko doprowadzili do placówki medycznej gdzie pacjentka została hospitalizowana.

Życzymy powrotu do zdrowia!