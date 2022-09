Eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczorajsza służba przyniosła policjantom z posterunku w Drobinie niespodziewaną interwencję. Do funkcjonariuszy podjechała zdenerwowana kobieta i oznajmiła, że wiezie do szpitala rodzącą synową i prosi o pomoc w sprawnym dotarciu do szpitala. Kobiety miały do przejechania około 38 km. Liczyła się każda minuta, dlatego policjanci od razu przystąpili do pilotażu, który pozwolił kobietom bezpiecznie dotrzeć do celu.

W środę, 14.09.2022 roku, do policjantów z posterunku w Drobinie, mł. asp. Marcina Wiśniewskiego i st. sierż. Cezarego Kalinowskiego podjechała mocno zdenerwowana kobieta. Kierująca hyundaiem poinformowała policjantów, że wiezie do szpitala synową, u której zaczęła się akcja porodowa. Kobiety jechały od strony Raciąża, a do szpitala w Płocku miały do przebycia jeszcze około 38 km. Poprosiły policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej kobiety tak, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Mundurowi z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pilotowali pojazd DK 60, a następnie ulicami Płocka do samego szpitala.

Funkcjonariusze przez cały czas pilotażu byli w stałym kontakcie z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, którego ratownicy mieli już oczekiwać na rodzącą. Sytuacja była tak dynamiczna, że aby nie tracić czasu mundurowi, po szczęśliwym dojechaniu do szpitala pomogli kobiecie wsiąść na wózek i towarzyszyli jej w drodze do sali porodowej. Kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

Zarówno rodzicom, jak i dziecku życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP w Radomiu / mw)