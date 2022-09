ROADPOL Safety Days – Żyj i ratuj życie Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 16-22 września 2022 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

ROADPOL Safety Days to coroczna kampania Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowana na realizację założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Kampania przewiduje działania w całej Europie promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

W promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kolejny raz włączyła się firma Screen Network S.A. Na ponad 20 tys. ekranów rozmieszczonych w 553 miastach, m.in .: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, wyświetlać będzie spoty reklamowe, których hasłem przewodnim jest: „Żyj i ratuj życie”.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

BRD KGP/mw

Film ROADPOL_2022r__-_predkosc_-KC.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik ROADPOL_2022r__-_predkosc_-KC.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.97 MB)

Film ROADPOL_2022r__-_pasy_kobieta_-KC.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik ROADPOL_2022r__-_pasy_kobieta_-KC.mp4 (format mp4 - rozmiar 16.68 MB)

Film ROADPOL_2022r__-_pasy_mezczyzna_-KC.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik ROADPOL_2022r__-_pasy_mezczyzna_-KC.mp4 (format mp4 - rozmiar 16.72 MB)