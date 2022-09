Policjanci z Chyloni uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 15.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni - Chyloni uratowali 21-latka, który chciał targnąć się na swoje życie. Mundurowi znaleźli mężczyznę w lesie i zapobiegli samobójstwu odcinając linę. 21-letni mieszkaniec Gdyni został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Działania policjantów zostały podjęte na podstawie informacji przekazanej do dyżurnego komisariatu przez brata mężczyzny, który planował popełnić samobójstwo. Z informacji tej wynikało, że 21-letni mieszkaniec Gdyni napisał wiadomość sms do swojego brata, która świadczyła o zamiarze targnięcia się na swoje życie. Policjanci ustalili, że mężczyzna ma depresję i może przebywać w miejscu określonym przez brata jako „widok”. Mundurowi od razu tam pojechali. W ustalonym miejscu znajdował się parking, z którego prowadziło wejście do lasu. Policjanci po przejściu około 200 metrów zauważyli mężczyznę i od razu odcięli 21-latka od liny, a chwilę po przystąpieniu do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, mężczyzna odzyskał przytomność. W rozmowie z nim stróże prawa potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna był w słabej kondycji psychicznej.

Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Pamiętajmy, nie jesteśmy sami z problemami. Zawsze możemy zwrócić się do instytucji i osób, które pomogą nam przejść przez trudny okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z psychologiem, psychiatrą lub poradnią zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Gdańsku / mw)