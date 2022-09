Olkuscy policjanci eskortowali samochód z rannym 89-latkiem Data publikacji 16.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Rafał Karoń oraz aspirant Grzegorz Mrówka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu pilotowali samochód z nieprzytomnym 89-latkiem, który miał poważny uraz głowy. Policjanci zapewnili szybki, bezpieczny przejazd do szpitala w Olkuszu.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą środę (14.09.2022) po godzinie 20.00, w miejscowości Zederman, gdzie policjanci podejmowali czynności związane ze zdarzeniem drogowym. W pewnym momencie przy policjantach zatrzymało się BMW. Młody mężczyzna w pośpiechu wysiadł z samochodu i bardzo zdenerwowany podbiegł do policjantów. Powiedział, że musi szybko dostać się do szpitala, ponieważ wiezie tam swojego dziadka, który przewrócił się, ma uraz głowy i jest nieprzytomny. Policjanci bez chwili zwłoki poinformowali o sytuacji dyżurnego, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i podjęli pilotaż samochodu z rannym 89-latkiem. Na miejscu jeden z policjantów wbiegł do szpitala, aby poinformować personel medyczny, drugi został przy samochodzie, aby kontrolować stan poszkodowanego. Momentalna reakcja pozwoliła na szybkie przekazanie rannego mężczyzny pod specjalistyczną opiekę medyczną.

(KWP w Krakowie / kp)