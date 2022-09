Krakowski policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 16.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę w rejonie al. Jana Pawła II w Krakowie policjant z komendy miejskiej, w czasie wolnym od służby, ujął wpościgu nietrzeźwego kierowcę. Przy mężczyźnie oraz w pojeździe którym kierował, policjanci znaleźli narkotyki. 19-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za posiadanie narkotyków.

11 września br. przed godziną 1:00, sierżant Przemysław Poświat przewodnik psa służbowego z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wracał swoim autem do domu ulicami Krakowa. Znajdując się na al. Jana Pawła II, policjant ruszał sprzed sygnalizatora świetlnego, na którym zapaliło się zielone światło. W tym momencie w tył jego pojazdu najechał inny samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a policjant wyszedł z samochodu i poprosił kierowcę, aby obaj zjechali w bezpieczne miejsce. Kiedy jednak funkcjonariusz zjechał na pobocze, zobaczył, że kierujący pojazdem ssangyoung nie zamierza się zatrzymać i odjeżdża. Policjant natychmiast ruszył za nim w pościg. Ucieczka nie trwała jednak długo, gdyż po chwili pojazd najechał na sygnalizator świetlny, a policjant zajechał mu drogę, uniemożliwiając wycofanie pojazdu.

Mężczyzna próbował wycofać, jednak ponownie uderzył w samochód policjanta. Widząc, że dalej już nie pojedzie, rzucił się do ucieczki pieszej jednak po chwili został zatrzymany przez krakowskiego funkcjonariusza. Chwilę później na miejscu pojawił się patrol ruchu drogowego, który przejeżdżając nieopodal, zauważył blokujące drogę pojazdy. Zatrzymany 19-latek został przekazany w ręce przybyłych funkcjonariuszy. Na tym jednak sierżant Przemysław Poświat nie zakończył swoich działań, gdyż postanowił zajrzeć do pojazdu, którym kierował 19- latek. Jego uwagę przykuł pakunek z folii aluminiowej, w której znajdował się susz roślinny oraz woreczek foliowy ze zbryloną substancją. Po ich zbadaniu za pomocą testerów narkotykowych okazało się, że w aucie znajdowała się marihuana oraz mefedron. Dodatkowo w trakcie przeszukania mężczyzny funkcjonariusze natrafili na kolejne narkotyki. 19-latek został przebadany pod kątem trzeźwości z wynikiem ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. W rozmowie z policjantami przyznał się, że zanim wsiadł do samochodu spożywał alkohol. W związku z tym młody mężczyzna został zatrzymany i przewieziony pobliskiego komisariatu, skąd następnie trafił do policyjnego aresztu.19-latek odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz za posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy raz, kiedy sierżant Przemysław Poświat interweniuje poza służbą. Pod koniec sierpnia br. funkcjonariusz na terenie powiatu krakowskiego pomógł zatrzymać uciekającego przed policyjnym pościgiem poszukiwanego kierowcę.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Krakowski przewodnik psa służbowego w czasie wolnym pomógł zatrzymać uciekiniera.

(KWP w Krakowie / kp)