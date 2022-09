Monieccy policjanci pomogli 60-latkowi, którego przygniotły ciężkie drzwi Data publikacji 16.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Monieccy policjanci pomogli 60-letniemu mieszkańcowi gminy Trzcianne, który został przygnieciony ciężkimi drzwiami od stodoły. Najpierw funkcjonariusz uniósł drewniane drzwi obite blachą, a następnie policjantka podparła je pieńkami. W ten sposób mundurowi zabezpieczyli drzwi, aby ponownie nie przygniotły mężczyzny. Po udzieleniu pierwszej pomocy, mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 15.09.2022 roku, tuż po 14.00 dyżurny monieckiej Policji otrzymał telefon od mężczyzny, który twierdził, że słyszy wołanie o pomoc. Zgłaszający powiedział, że jego sąsiad, który mieszka kilka domów dalej, potrzebuje pilnej pomocy. Nie był jednak w stanie sam mu pomóc, ani powiedzieć co dokładnie się stało, ponieważ jest niewidomy. Na pomoc mieszkańcowi jednej z miejscowości w gminie Trzcianne natychmiast wyruszyli policjanci monieckiej patrolówki. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, usłyszeli krzyk mężczyzny i wołanie o pomoc. Przy stodole zobaczyli leżące duże, obite blachą, drewniane drzwi od budynku, spod których wystawały nogi mężczyzny. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Najpierw próbowali przesunąć drzwi, które przygniotły mężczyznę, ale uniemożliwił to dolny zawias. Następnie policjant uniósł ciężkie drzwi, a jego partnerka z patrolu podparła je pieńkami. W ten sposób zabezpieczyli drzwi, aby ponownie nie przygniotły mężczyzny i powiadomili pogotowie. 60-latek powiedział policjantom, że został przygnieciony drzwiami po silnym podmuchu wiatru. Leżał tak już kilka godzin. Po udzieleniu pierwszej pomocy, mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)