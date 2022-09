Nowotarscy policjanci transportowali ranną kobietę do szpitala Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Jerzy Sabura i starszy aspirant Lidia Walkowiec z Wydziału Ruchu Drogowego nowotarskiej komendy pomogli 41-latce, która została bardzo poważnie ranna w rękę podczas cięcia drewna. Policjanci zawieźli kobietę do szpitala, gdzie trafiła podopiekę specjalistów.

W piątek wieczorem, tj. 16.09.2022 roku, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu sprawdzali zgłoszenie z interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości w miejscowości Sieniawa. W pewnej chwili do st.asp. Jerzego Sabury oraz st.asp. Lidii Walkowiec podjechał samochód, z którego wybiegł zdenerwowany kierowca i poprosił funkcjonariuszy o pomoc. Mężczyzna wiózł do szpitala swoją żonę, która została bardzo poważnie ranna podczas cięcia drewna. Kobieta miała prawie odcięty palec u prawej ręki, na drugim bardzo poważną ranę i potrzebna była natychmiastowa interwencja lekarzy.

Policjanci błyskawicznie zareagowali. Pomogli wsiąść rannej kobiecie do radiowozu i zawieźli ją „na sygnałach” do szpitala w Nowym Targu. O zdarzeniu powiadomili dyżurnego nowotarskiej komendy, który uprzedził personel szpitala o transporcie kobiety do ich placówki. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze przekazali poszkodowaną pod opiekę czekających już na nią specjalistów.

(KWP w Krakowie / mw)