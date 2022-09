Dzięki szybkiej pomocy mężczyzna został uratowany Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie zdecydowana reakcja policjanta, 38-latek, który podjął dramatyczną decyzję o odebraniu sobie życia, mógł nie przeżyć sobotniej nocy. Całe szczęście pierwsza pomoc została udzielona na czas, a mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

W nocy z soboty na niedzielę, z 17 na 18 września 2022 roku, policjanta, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji III w Kielcach obudził krzyk kobiety. Gdy wyszedł on na klatkę schodową bloku, w którym mieszka, zobaczył przerażoną kobietę, która poinformowała go, że jej partner chciał popełnić samobójstwo i okaleczył swoją rękę. Gdy policjant wszedł do mieszkania zauważył mężczyznę z mocno skaleczonym przedramieniem. Rana bardzo intensywnie krwawiła, więc policjant bez chwili zawahania udzielił mu pierwszej pomocy, tamując krwawienie. W akcji ratunkowej policjantowi pomagał jeden z mieszkańców. Po przyjeździe karetki pogotowia mężczyzna natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Będący na miejscu ratownicy przyznali, że dzięki szybkiej reakcji policjanta, nie doszło do śmierci mężczyzny.

(KWP w Kielcach / mw)