Dzięki badaniom genetycznym odpowie za rozbój na starszej kobiecie Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie rozboju na 88-letniej kobiecie. Badania genetyczne wykazały, że sprawcą przestępstwa jest 64-latek, który przebywa w areszcie śledczym w związku z takim samym przestępstwem, którego dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

W marcu 2022 roku w gminie Teresin doszło do rozboju na 76-letniej kobiecie — pisaliśmy o tym tutaj: Tymczasowy areszt dla podejrzanego o rozbój na starszej kobiecie

Zamaskowany mężczyzna dostał się do jej domu, użył siły, a następnie zabrał pieniądze. Natychmiast po zgłoszeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szeroko zakrojone działania doprowadziły sochaczewskich funkcjonariuszy do 64-letniego mężczyzny bez stałego miejsca zamieszkania. Policjanci zatrzymali go w jednym z pustostanów na terenie powiatu żyrardowskiego. W trakcie przeszukania znaleziono przy nim gotówkę w tej samej kwocie, która została zabrana mieszkance gminy Teresin. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju w warunkach recydywy. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Policjanci byli przekonani, że podejrzany 64-latek ma związek z rozbojem na starszej kobiecie, do którego doszło w lutym 2022 roku w gminie Sochaczew. Mieszkająca samotnie 88-latka została napadnięta w swoim domu, skrępowana i okradziona. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady, które mogły pomóc w ustaleniu sprawcy przestępstwa.

Podejrzenia policjantów się potwierdziły. Badania genetyczne zabezpieczonych śladów wykazały, że sprawcą przestępstwa jest 64-latek, który obecnie przebywa w areszcie śledczym w związku z rozbojem, którego dopuścił się na 76-latce z gminy Teresin. Do sądu trafił drugi akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi nawet 18 lat pozbawienia wolności.

(KWP zs. w Radomiu / kp)