Sprawca rozboju zatrzymany, uciekał przed policjantami i próbował potrącić funkcjonariusza Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś po godzinie 06:00 na terenie Letnicy kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 26-latka z Gdańska, który w nocy dokonał rozboju na obywatelu Białorusi i ukradł mu samochód, a następnie podczas próby zatrzymania go przez policjantów, chciał potrącić jednego z funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Podczas tej interwencji policjanci podjęli decyzję o oddaniu kilku strzałów z broni służbowej w kierunku samochodu, którym odjechał sprawca i ruszyli za nim. Zatrzymany do tej sprawy gdańszczanin przebywa w policyjnym areszcie i czeka na zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do kilkunastu lat więzienia.

Dziś, 19.09.2022 roku, po 03.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, podczas którego sprawca zabrany przez pokrzywdzonego na tzw. stopa, zaczął grozić mu nożem i kazał wysiąść z samochodu. Ostatecznie sprawca przesiadł się na fotel kierowcy i odjechał autem pokrzywdzonego.

Komunikat o tym zdarzeniu został przekazany wszystkim patrolom, podjęto decyzję o utworzeniu punktów blokadowych. Po godzinie 04.00 jeden z patroli policyjnych zauważył skradziony pojazd na ul. Droga Zielona. Funkcjonariusze, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, zajechali sprawcy drogę i kazali mu wysiąść z pojazdu. Mężczyzna nie dostosował się do poleceń, gwałtownie ruszył samochodem w kierunku policjanta, chcąc go potrącić. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia, odskoczył na bok, a sprawca zaczął uciekać. Podczas interwencji policjanci oddali kilka strzałów w kierunku samochodu, którym odjechał sprawca. Następnie funkcjonariusze ruszyli za kierowcą subaru, dając mu polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych, informując o sytuacji dyżurnego. Na ul. Bitwy Oliwskiej mężczyzna uderzył samochodem w barierki, porzucił pojazd i uciekł.

Podczas czynności w tej sprawie nieopodal ukradzionego subaru na al. Grunwaldzkiej policjanci wylegitymowali kobietę, która jak się okazało podróżowała ze sprawcą. Z uwagi na fakt, że była ona ranna w nogę, trafiła do szpitala, w którym jest pilnowana przez policjantów. Jej życiu nic nie zagraża.

Dzięki ustaleniom policjantów, dziś o godzinie 06.00 na terenie Letnicy kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 26-letniego podejrzewanego o to przestępstwo. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że jest poszukiwany przez policjantów do sprawy kradzieży z włamaniem.

Za przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawiania wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Natomiast za czynną napaść na funkcjonariusza grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)