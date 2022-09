Co 40 minut ktoś w Polsce otrzymuje diagnozę - nowotwór krwi! Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy Twój genetyczny bliźniak Ciebie potrzebuje? Na to pytanie w ostatnim czasie musiał odpowiedzieć sobie jeden z nauczycieli policyjnych Szkoły Policji w Pile! I mimo, że decyzja o zarejestrowaniu się w bazie DKMS była u niego spontaniczna, kolejna - zdecydowanie przemyślana.

Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. „Ty też możesz być dla kogoś szansą na życie” – pod m.in. takim hasłem zachęca się obywateli całego świata do zarejestrowania w bazie dawców szpiku kostnego. Dzięki transplantacjom krwiotwórczych komórek macierzystych każdego roku wielu Pacjentów otrzymuje drugą szansę na życie.

Gdy mł. asp. Adam Wrzeszcz – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych naszej Szkoły Policji w Pile otrzymał wiadomość, że w potrzebie znajduje się jego brat bliźniak, nie do końca od razu dowierzał, że właśnie stanął przed bardzo trudnym wyborem. I mimo, że decyzja o zarejestrowaniu jako potencjalny dawca szpiku kostnego zapadła z myślą o rodzinie i najbliższych, zdecydował się pomóc zupełnie obcej osobie.

Na początku września, w jednej z warszawskich placówek pobrano od naszego nauczyciela komórki macierzyste. „Samo pobranie szpiku trwało niecałe 4h, to najbardziej wzruszający moment, czas do zadumy i poczucia spełnienia ” – wspomina mł. asp. Adam Wrzeszcz. Największe wrażenie wywarło na nim profesjonalne przygotowanie, dostępność oraz opieka lekarzy i pielęgniarek 24/dobę.

Dawstwo komórek macierzystych jest anonimowe, ale jeśli prawo danego kraju na to pozwala, a Dawca i Biorca chcą się spotkać, to jest to możliwe po minimum 2 latach od pobrania. Mówią „Dar szpiku – darem życia” – mł. asp. Adam Wrzeszcz podarował szansę obywatelowi Niemiec. Jak sam stwierdził „rodzina mi się powiększyła!”

(Szkoła Policji w Pile)