Wizyta studyjna z Mołdawii w Warszawie Data publikacji 19.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Z wizytą studyjną przybyli do Warszawy przedstawiciele komunikacji społecznej MSW Republiki Mołdawii i służb podległych. Dziś wizytowali Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Komendę Stołeczną Policji.

Gości przywitała, w zastępstwie Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Mariusza Ciarki, naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP mł. insp. Anna Kędzierzawska. Podczas spotkania przedstawiciele BKS KGP zaprezentowali zasady pracy i rozmaite zakresy prowadzonej działalności informacyjnej oraz promocyjnej polskiej Policji.

Podkom. Mariusz Kurczyk omówił działalność prasowo-informacyjną formacji z wykorzystaniem w tym celu rozmaitych kanałów informacyjnych, sposoby współpracy z przedstawicielami mediów, a także udział służb prasowo-informacyjnych polskiej Policji w walce z dezinformacją.

Mł. insp. Anna Kędzierzawska zaprezentowała naszym gościom z Mołdawii, jak polska Policja działa w social mediach, na jakich platformach jesteśmy obecni i z jakich aplikacji internetowych korzystamy. Omówiono także, jak powstają posty i filmy promujące oraz narzędzia, które wykorzystywane są do tworzenia materiału dopasowanego do odbiorców poszczególnych mediów społecznościowych i odpowiadających na potrzeby użytkowników social mediów.

O zasadach i sposobach przygotowania filmów promujących polską Policję oraz o sprzęcie, jaki jest do tego wykorzystywany, mówił jeden z ich realizatorów sierż. sztab. Krystian Kłeczek. Podzielił tę pracę na trzy etapy preprodukcji, produkcji i post produkcji. Zwrócił uwagę, na główny przekaz, jaki ma nieść każdy z tych filmów oraz jak istotne jest ustalenie, na jakich kanałach społecznościowych zostanie on opublikowany.

O integracyjnej, informacyjnej, a także promocyjnej roli miesięcznika „Gazeta Policyjna” mówił nadkom. Piotr Maciejczak. Podkreślił, że choć miesięcznik skierowany jest przede wszystkim do policjantów, to treści jego artykułów mogą być ciekawe dla każdego interesującego się Policją. Zaznaczył, że „Gazeta Policyjna” jest bezpłatnie dystrybuowana do wszystkich jednostek Policji w kraju i również bezpłatnie dostępna dla każdego w wersji elektronicznej.

Goście odwiedzający siedzibę KGP zwiedzili także wystawę w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, gdzie funkcjonariusz w historycznym mundurze Policji Państwowej opowiedział im mało znane fakty przeszłości formacji. Popularnością cieszył się odwzorowany gabinet szefa Policji Państwowej, w którym goście chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Na gościach wrażenie zrobiła wideokonferencja z wybranymi rzecznikami KWP, którzy tak samo jak każdego dnia przedstawili najciekawsze wydarzenia ze swojego terenu.

Wizyta gości z Mołdawii w siedzibie KGP zakończyła się przed niezwykle ważnym miejscem – Tablicą Pamięci funkcjonariuszy, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca.

Następnym punktem wizyty delegacji z Mołdawii, która będzie przebywać w Warszawie do końca tygodnia, była Komenda Stołeczna Policji.

Wsparcie szkoleniowe na rzecz MSW Republiki Mołdawii ma pomóc w rozwoju komunikacji społecznej służb podległych MSW w tym kraju, a także buduje pozytywny wizerunek naszej formacji, która chętnie angażuje się do międzynarodowej współpracy ze służbami Republiki Mołdawii i innych krajów.

BKS KGP, zdj. Andrzej Chyliński