Policyjna eskorta lekarza motocyklisty. Cel – ratowanie życia

W środę, 14 września, do kontroli drogowej zatrzymano motocyklistę, który pędził nie zważając na znaki drogowe. Takiego finału kontroli drogowej motocyklisty nie spodziewali się policjanci słubickiej drogówki, którzy usłyszeli od kierowcy, że jest lekarzem i został pilnie wezwany na operację ratującą życie ludzkie, gdzie oczekiwano na niego na bloku operacyjnym w Zachodnim Centrum Medycznym w Krośnie Odrzańskim. Policyjny pilotaż pozwolił lekarzowi na bezpiecznie i szybkie dotarcie do szpitala.

W policyjnej służbie zdarzają się niecodzienne chwile i sytuacje, a od szybkości działania zależy czyjeś życie lub zdrowie. Wymagają zarówno doświadczenia, zachowania „zimnej krwi” w wyścigu z czasem, jak i umiejętności prowadzenia pojazdu. Przekonali się o tym policjanci słubickiej drogówki, sierżant sztabowy Grzegorz Wiśniewski i posterunkowy Margareta Michalska, którzy podczas patrolu zauważyli kierującego motocyklem. Kierowca nie stosował się do znaku linii podwójnej ciągłej i poruszał się z nadmierną prędkością. W związku z ujawnionym wykroczeniem policjanci zatrzymali motocyklistę do kontroli drogowej. Mężczyzna podczas kontroli oświadczył, że jest lekarzem i został wezwany na pilną operację z uwagi na stan zagrażający życiu pacjenta - stąd jego pośpiech. Policjanci podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu lekarza do szpitala, o czym poinformowali dyżurnego słubickiej komendy. Używając sygnałów świetlnych i dźwięków eskortowali lekarza motocyklistę do szpitala w Krośnie Odrzańskim, zapewniając mu bezpieczny przejazd, o czym sami nieraz zapominamy spiesząc z pomocą innym. Gdy dotarli do szpitala lekarz niezwłocznie udał się na blok operacyjny, gdzie oczekiwał na niego pacjent wymagający natychmiastowej pomocy.

Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z toru jazdy, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

(KWP w Gorzowie / mw)