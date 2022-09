Sprawcy oszustwa „na policjanta i prokuratora” zatrzymani Data publikacji 20.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W zeszłym tygodniu na terenie Mińska Mazowieckiego doszło do oszustwa metodą „na policjanta i prokuratora”. Mieszkanka Mińska Mazowieckiego przekazała 47 tysięcy złotych nieznanej jej osobie. Na pomoc natychmiast ruszyli mińscy kryminalni. Dzięki ich błyskawicznej reakcji sprawcy tego oszustwa zostali zatrzymani już następnego dnia.

W minionym tygodniu do komendy zgłosiła się 70-letnia mieszkanka Mińska Mazowieckiego, która padła ofiarą oszustwa.

Kobieta odebrała telefon od nieznanej kobiety. Podczas rozmowy z osobą podającą się za policjantkę usłyszała, że jej oszczędności są zagrożone, ponieważ wyciekły jej dane osobowe. Kobieta w rozmowie dopytywała czy rozmówczyni trzyma pieniądze w domu. Polecono jej, aby ochronić oszczędności, musi je przekazać prokuratorowi. Rozmowa tak się potoczyła, że mieszkanka Mińska Mazowieckiego uwierzyła w tę historię i przekazała pieniądze, które trzymała w domu. Mowa niestety o dużej kwocie gotówki - 47 tysiącach złotych. Do przekazania doszło przed budynkiem banku co miało jeszcze bardziej uwiarygodnić postawę oszustów. Seniorka przekazała oszczędności życia nieznanemu mężczyźnie, który poinformował kobietę, że po czynnościach gotówka zostanie jej bezpiecznie zwrócona. Kiedy po dłuższym czasie nikt taki się nie pojawił, kobieta zrozumiała, że padła ofiarą przestępstwa. Wezwała na miejsce prawdziwych policjantów, którzy potwierdzili oszustwo.

Na pomoc natychmiast ruszyli mińscy kryminalni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sprawności działania już następnego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego oszustwa. Do ich zatrzymań doszło w powiecie żyrardowskim oraz na terenie Warszawy.

W toku przeprowadzonych czynności zatrzymani przyznali się do popełnionego przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury oraz policji i zastosował w stosunku do 18 i 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

Seniorze, jeśli odbierzesz taki podejrzany telefon, natychmiast się rozłącz i skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 72 49 200.