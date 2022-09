Szczęśliwy finał poszukiwań 82-letniego grzybiarza Data publikacji 20.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 82-latka, który wczoraj rano wyszedł do lasu na grzyby. Kiedy długo nie wracał rodzina szukała go na własną rękę, ale bez rezultatu. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci, wspierani przez strażaków, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po kilku godzinach od zgłoszenia zaginiony mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę rodziny.

Wczoraj, 19 września 2022 roku, po godzinie 14.00 łęczyńscy policjanci zostali zaalarmowani o zaginięciu 82-letniego mieszkańca gminy Ludwin. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna wyszedł z domu do lasu na grzyby około godziny 6.30. Nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego. Ponadto okazało się, że ma zaniki pamięci. Zaniepokojona rodzina na własną rękę zaczęła go szukać, ale bez rezultatu. Dlatego o zdarzeniu poinformowano służby.

W łęczyńskiej komendzie ogłoszono alarm i natychmiast do działań poszukiwawczych ruszyło kilkudziesięciu policjantów, w tym przewodnik z psem tropiącym oraz strażacy. Funkcjonariusze przeczesywali teren leśny, aby jak najszybciej odszukać 82-latka. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony w lesie. Cały i zdrowy trafił pod opiekę najbliższych.

Wychodząc do lasu na grzyby, czy wycieczki pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Osoby starsze, schorowane nie powinny wychodzić do lasu samotnie. Podczas zbierania grzybów łatwo stracić orientację w terenie i zgubić się. Starsze osoby mogą zasłabnąć i potrzebować pomocy. Dbając o ich bezpieczeństwo opiekunowie powinni pamiętać o tych zagrożeniach. Wychodząc do lasu warto zabrać ze sobą towarzysza, który nam wspomoże. Obowiązkowo weźmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną w pełni baterią.

(KWP w Lublinie / mw)