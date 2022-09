Policyjny pies tropiący odnalazł zaginionego mężczyznę Data publikacji 20.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach, w powiecie krakowskim, prowadzili poszukiwania zaginionego 31-letniego z gminy Krzeszowice. W działania zaangażowano również ponad 40 strażaków oraz policyjnego przewodnika z psem służbowym. To właśnie praca czworonoga, okazała się kluczem do sukcesu poszukiwań. Pomógł też miejscowy grzybiarz. Zaginiony mężczyzna został odnaleziony po kilku godzinach.

W niedzielę, 18 września 2022 roku, w godzinach porannych, oficer dyżurny Komisariatu Policji w Krzeszowicach otrzymał zawiadomienie o zaginięciu 31-latka. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wyszedł o godzinie 8 z domu, a stan psychofizyczny w jakim się znajdował wskazywał na możliwe zagrożenie jego życia. Zaniepokojona rodzina w pierwszej kolejności szukała go na własną rękę, jednak gdy to nie przynosiło skutku, zaalarmowali służby. Policjanci natychmiast zorganizowali działania i podjęli poszukiwania.

W akcję, prócz policyjnych patroli, włączyło się ponad 40 strażaków z miejscowych ochotniczych straży pożarnych, tj. z gminy Krzeszowice oraz z Niegoszowic, a także załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa. Do działań wykorzystano także drona. Policjanci, wiedząc, że 31-latek może wymagać pomocy, w poszukiwania zaangażowali też przewodnika z tropiącym psem służbowym z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, co okazało się kluczowe dla szczęśliwego finału sprawy.

Dzięki pomocy miejscowego grzybiarza, który dobrze znał kompleks leśny, gdzie poszukiwano mężczyzny, udało się wpaść na pierwszy trop zaginionego - były to ślady stóp w błocie. Tam właśnie skierowano przewodnika z psem służbowym. Pomimo deszczowej pogody policyjny czworonóg podjął trop, który szybko doprowadził policjantów do zaginionego mężczyzny. Stróże prawa zajęli się zdezorientowanym i wyziębionym 31-latkiem, okryli go kurtką i wyprowadzili z lasu w miejsce, z którego załoga pogotowia bezpiecznie mogła go zabrać.

Dzięki pomocy służbowego psa oraz odpowiedniej i szybkiej organizacji działań poszukiwawczych mężczyzna został odnaleziony już po kilku godzinach od zawiadomienia o zaginięciu i otrzymał niezbędną pomoc.

(KWP w Krakowie / mw)