Jechał pod prąd drogą S3 - policjanci ustalili kierowcę Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci ustalili personalia kierowcy, który poruszał się „pod prąd” drogą S3 w powiecie gorzowskim. To 24-letni skwierzynianin, który zniecierpliwiony oczekiwaniem na przywrócenie ruchu po zdarzeniu drogowym, zawrócił w stronę Międzyrzecza. Policjanci w tej sytuacji zdecydowali się na skierowanie sprawy do sądu. Ten może ukarać kierowcę wysoką grzywną.

Zdarzenie, o którym mowa miało miejsce 9 września na odcinku drogi S3 na wysokości Deszczna /powiat gorzowski/. Do Lubuskiej Policji trafiło, dzięki nagraniu jednego z pasażerów autokaru, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza. Na zapisie wideo bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar ale… drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina.

POD PRĄD NA DRODZE S3 NIEDALEKO GORZOWA. MOGŁO DOJŚĆ DO TRAGEDII

Od tego czasu rozpoczęły się czynności związane z ustaleniem i dotarciem do kierowcy osobowej mazdy. Było to możliwe dzięki policjantom z II Komisariatu Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do samego kierowcy dotarli zaś mundurowi ze Skwierzyny. To właśnie oni przesłuchali go. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Skwierzyny, Jak stwierdził przy dojeździe do Gorzowa natknął się na korek spowodowany zdarzeniem drogowym. Po godzinie po godzinnym oczekiwaniu skończyła mu się cierpliwość i zawrócił do najbliższego zjazdu. Jednak ta niecierpliwość może go słono kosztować. Bowiem policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i zdecydowali, że skierują tę sprawę do Sądu. Po zmianie przepisów Sąd może nałożyć grzywnę nawet sięgającą kwoty 30 tysięcy złotych.

Lubuska Policja cały czas przypomina o możliwości przesyłania zapisów video utrwalonych samochodową kamerą, z agresywnych i nieodpowiedzialnych zachowań drogowych piratów. Dla takich osób nie może być żadnej tolerancji! Nie daj siebie i swoich najbliższych zabić na drodze dlatego prześlij plik na stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

