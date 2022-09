Aresztowany za czynną napaść na funkcjonariuszy Policji Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wąbrzeźna zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który zaatakował ich nożem podczas interwencji domowej. Policjanci nie zostali ranni, sprawca został aresztowany.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (18.09.2022) około godziny 11:00. Policjanci zostali wezwani do jednego z bloków w centrum Wąbrzeźna w związku ze zgłoszeniem o nietrzeźwym mężczyźnie, który nie chce opuścić lokum swoich znajomych i stał się agresywny. Na miejscu funkcjonariusze zastali znanego im mieszkańca miasta, który ma na swoim koncie liczne przestępstwa, wieloletnie pobyty w więzieniu i niespełna dwa miesiące temu opuścił zakład karny.

Mundurowi ustalili, że agresor zaatakował lokatorów, groził im nożem, a kiedy policjanci weszli do mieszkania ten rzucił się z nim na nich. Funkcjonariusze natychmiast go obezwładnili i odebrali niebezpieczne narzędzie. Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj (20.09.22) usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia miru domowego, kierowania gróźb karalnych oraz czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu teraz do 15 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)