:(Mam cyberPROBLEM:) Chcieli zainwestować w kryptowaluty, a stracili oszczędności Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj mieszkańcy powiatu oświęcimskiego padli ofiarami oszustów proponujących inwestowanie w kryptowaluty. Łącznie stracili 58 tysięcy złotych. Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

W ubiegły czwartek, 15.09.2022 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zgłosił się 37-letni mieszkaniec gminy Zator, który poinformował, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika firmy zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty. Przedstawił on szybką możliwość pomnożenia oszczędności. Poprzez dużą pewność siebie oraz odpowiednie słownictwo oszust zdobył zaufanie 37-latka, a następnie namówił go aby ten na swoim telefonie komórkowym zainstalował odpowiednią aplikację umożliwiającą śledzenie inwestycji.

Pokrzywdzony wykonał polecenie oszusta i zainstalował aplikację, a dodatkowo o czym nie wiedział - program umożliwiający zdalny dostęp do telefonu. Oszuści dysponując zdalnym dostępem wykonali operację przelewając z konta pokrzywdzonego 50 tysięcy złotych.

W piątek, 16.09.2022 roku w identyczny sposób skradzione zostały oszczędności z konta 33-letniego mieszkańca gminy Oświęcim. Mężczyzna również uwierzył oszustowi, że osiągnie szybki zysk inwestując w kryptowalutę. Oszust posiadając dane do jego konta przelał 8 tysięcy złotych.

Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

Jeśli skontaktuje się z Tobą osoba informująca o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty, poinformuje Cię o konieczności instalacji aplikacji na Twoim komputerze lub telefonie komórkowym, dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty, a także od razu zaoferuje wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji, zachowaj zdrowy rozsądek bo to może być oszustwo. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie szybkim zyskiem.

Policjanci ścigają sprawców tego typu przestępstw. Apelują o ostrożność, a także stosowanie się do poniższych zaleceń:

- należy zapoznać się z informacjami podawanymi przez KNF oraz NBP dotyczącymi inwestowania w kryptowaluty - link: uwazajnakryptowaluty.pl

- należy sprawdzić czy firma inwestycyjna znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

- nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej np. za pomocą programów: TeamViewer, AnyDesk, Quick Support;

- nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących posiadanych kart płatniczych;

- nie należy przesyłać skanów swojego dowodu osobistego;

- nie należy instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej;

- w przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie należy przekazywać środków dalej nawet jeśli „doradca” o to prosi. W ten sposób nieświadomie możemy uczestniczyć w przestępstwie.

(KWP w Krakowie / mw)