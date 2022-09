Sukces wrocławskich policjantów na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Badmintonie Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suchedniów to małe miasto położone w województwie świętokrzyskim – niedaleko Kielc. To właśnie tam w dniach 16 -18 września 2022 roku odbywała się najważniejsza badmintonowa impreza sportowa dla wszystkich noszących na co dzień mundur, a mianowicie Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Do Suchedniowa zawitało 78 zawodników z całego kraju. Była to już okrągła – dziesiąta edycja tego turnieju. Garnizon dolnośląski reprezentowało dwóch funkcjonariuszy z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji – podinsp. Piotr Łaszkiewicz i podkom. Łukasz Nowakowski.

W piątek 16 września br. późnym popołudniem rozpoczęły się gry eliminacyjne, a każdy zawodnik mógł wziąć udział w dwóch grach. Obaj reprezentanci Dolnego Śląska rywalizowali w grze mieszanej – podinspektor Piotr Łaszkiewicz w parze z Małgorzatą Dembowską–Gołąbek ze Służby Celnej (kategoria 45 plus) a podkomisarz Łukasz Nowakowski w parze z Agatą Pasoń z Wojska Polskiego (kategoria 35 plus). Dodatkowo w tych samych kategoriach wiekowych – Piotr rywalizował w grze podwójnej mężczyzn w parze z Krzysztofem Grzybowskim z Płocka a Łukasz w grze pojedynczej.

Podinspektor Piotr Łaszkiewicz w grze podwójnej mężczyzn wraz z partnerem uplasowali się poza podium. Zdecydowanie lepiej potoczyła się walka w grze mieszanej, gdzie wraz z partnerką awansował do finału rozgrywek. Po wyrównanym meczu musieli niestety uznać wyższość rywali i zakończyli zmagania na rewelacyjnym drugim miejscu, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski.

Podkomisarz Łukasz Nowakowski w grze mieszanej zakończył rywalizację na czwartym miejscu, niewiele zabrakło do zdobycia brązowego medalu. W grze pojedynczej natomiast szczęście już sprzyjało – zdołał pokonać dwóch rywali w grupie i zakończył zmagania eliminacyjne na pierwszym miejscu. To otworzyło mu drogę do finału, który rozgrywany był kolejnego dnia.

O złoto podkomisarz Nowakowski zagrał z Markiem Miałkowskim z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pierwszy finałowy set padł łupem przedstawiciela Dolnego Śląska, a drugi set to już wygrana zawodnika z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystko rozstrzygnęło się w decydującej partii i po wyczerpującym secie Łukasz okazał się nieznacznie gorszy od swojego przeciwnika. Mimo to radość była ogromna, gdyż udało się powtórzyć sukces z poprzedniego roku i wicemistrzostwo Polski stało się faktem.

Naszym policjantom gratulujemy odniesionych sukcesów i trzymamy za nich mocno kciuki na kolejnych zawodach.