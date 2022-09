Niebezpieczna i kosztowna chwila nieuwagi na przejściu dla pieszych Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Surowa kara - 15 pkt karnych, 1500 zł mandatu i 3000 zł dla recydywistów – grozi tym kierowcom, którzy popełnią wykroczenia poważnie zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Są to przewinienia takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu lub przed nim oraz omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Chwila nieuwagi może być bardzo niebezpieczna i kosztowna, o czym przekonali się w ostatnim czasie kierujący z Braniewa, Elbląga i Olsztyna.

17 września 2022 r. weszły w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym, których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jedno z konsekwencji zmian jest mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych, które na skutek niebezpiecznego zachowania mogą otrzymać kierowcy, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych.

Braniewo

We wtorek około godz. 10:30 na ul. Gdańskiej w Braniewie pieszy, by uniknąć potrącenia przez pojazd ciężarowy, musiał uciekać z pasów. Kierowca odjechał z miejsca, ale bezkarnością nie cieszył się długo. Policjanci z wydziału wykroczeń bacznie sprawdzali ulice miasta i chwilę później dostrzegli auto i jego kierowcę. Za popełnione wykroczenie został ukarany 1500-złotowym mandatem oraz 15 punktami karnymi.

Na poniższym filmie pochodzącym z monitoringu miejskiego widoczny jest moment zdarzenia, w którym pieszy widoczny z prawej strony ekranu wchodzi na przejście dla pieszych i po chwili zaczyna biec, by uniknąć potrącenia przez ciężarówkę, której wjazd na przejście jest widoczny od lewej dolnej strony ekranu.

Film Zrzut ekranu z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia Opis filmu: Nagranie monitoringu, na którym widać moment zdarzenia, czyli pieszego wchodzącego na przejście i po chwili uciekającego przed nadjeżdżającą ciężarówką Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zrzut ekranu z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia (format mp4 - rozmiar 2.99 MB)

Parę minut później policjanci drogówki byli świadkami kolejnej niebezpiecznej sytuacji, tym razem na ul. Fromborskiej w Braniewie. Policjanci w oznakowanym radiowozie dostrzegli pieszego w pobliżu przejścia. Patrol zatrzymał się, by umożliwić przedostanie się mężczyźnie na drugą stronę jezdni. Zupełnie inaczej postąpiła pewna kierująca, która zlekceważyła ten fakt i nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu. W ślad za nią ruszyli funkcjonariusze, którzy po chwili zatrzymali kobietę do kontroli drogowej. Za popełnione wykroczenie kierująca została ukarana 1500-złotowym mandatem oraz 15 punktami karnymi.

Elbląg

Tego samego dnia w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 54-letni kierujący samochodem volkswagen potrącił 32-letniego rowerzystę. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych z drogą dla rowerów. Obydwaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Poszkodowany mężczyzna doznał złamania kości ręki i trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali kierowcy volkswagena prawo jazdy i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Olsztyn

Natomiast w Olsztynie tego dnia oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o kolizji na ul. Bałtyckiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynikało, że 58-letni kierujący citroenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył volkswagena, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by ustąpić pierwszeństwa pieszej. Na skutek zdarzenia osobowy volkswagen wjechał na przejście dla pieszych, na którym znajdowała się 37-letnia kobieta. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 58-latkowi. Mężczyzna za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem. W tym przypadku grozi mu grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.



Przypominamy, że 17 września weszły w życie kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Zmiany dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym. Szczegóły w komunikacie: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/223024,Juz-od-17-wrzesnia-zmiany-w-przepisach-Prawo-o-ruchu-drogowym-SPOT.htm

