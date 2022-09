78-latek chciał popełnić samobójstwo - uratowali go wałbrzyscy policjanci Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach, udało się uratować życie mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Mundurowi dotarli na czas do mieszkania, gdzie zastali 78-latka z ranami ciętymi nadgarstków i szyi. Policjanci udzielili mu niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przekazali ratownikom. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego trafił do szpitala, gdzie teraz wraca do zdrowia.

Wszystko wydarzyło się w miniony weekend. Około godziny 9:30 dyżurny z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach odebrał telefon od mieszkańca Mieroszowa, który poprosił o jak najszybszą interwencję, gdyż jego sąsiad woła o pomoc, a drzwi do mieszkania są zamknięte. Skierowani na miejsce asp. Mateusz Bębas oraz post. Piotr Miłek, chociaż mieli do pokonania kilkanaście kilometrów, to bardzo szybko przemieścili się pod wskazany adres.

Zgłaszający potwierdził, że sąsiad krzyczał zza drzwi, jednak obecnie nie było słychać jego głosu. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia, mundurowi wyważyli drzwi do mieszkania. Na podłodze w kałuży krwi leżał mężczyzna z ranami ciętymi nadgarstków i szyi. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli ratowanie jego życia. Zatamowali krwotok i do czasu przybycia karetki monitorowali funkcje życiowe poszkodowanego, z którym nie było już logicznego kontaktu. Następnie 78-letniego mężczyznę przekazali załodze zespołu ratownictwa medycznego.

Skuteczne działania policjantów, ich natychmiastowa reakcja i błyskawiczne dotarcie na miejsce sprawiły, że uratowane zostało kolejne ludzkie życie. 78-latek trafił w szpitalu pod opiekę specjalistów. Mundurowi w toku wykonanych czynności ustalili, że w zdarzeniu tym nie brały udziału osoby trzecie.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP we Wrocławiu / sc)