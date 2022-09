„Polowanie na jelenia? Nieoznakowane BMW w akcji" z perspektywy policjantów Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Portal Bielskie Drogi na mediach społecznościowych opublikował nagranie pt. „Polowanie na jelenia? Nieoznakowane BMW w akcji”. W związku z tym, że film budzi wśród internautów duże emocje, poniżej publikujemy dłuższe nagranie tej samej sytuacji pochodzące z videorejestratora radiowozu. W ten sposób chcemy po raz kolejny podkreślić, że zawsze warto poznać opinie drugiej strony.

Film pt. „Polowanie na jelenia? Nieoznakowane BMW w akcji” opublikowano na kanale Bielskie Drogi na portalach YouTube oraz Facebook. Niestety w zamieszczanych pod filmem komentarzach formowane są zarzuty, zawierająca obelgi pod adresem policjantów oraz żądania ich ukarania, czy wręcz wydalenia ze służby. Jest to kolejny przykład tego, jak łatwo w internecie wyrażane są opinie przez osoby nieznające wszystkich okoliczności dotyczących komentowanych zdarzeń.

Film może mylnie sugerować, że policjanci w nieoznakowanym radiowozie BMW nagle hamują przed przejściem dla pieszych, aby doprowadzić do popełnienia wykroczenia drogowego przez kierującego samochodem osobowym, poprzez wyprzedzenie radiowozu na przejściu dla pieszych. Przedstawiamy dłuższe nagranie sytuacji pochodzące z kamery videorejestratora nieoznakowanego radiowozu oraz wyjaśniamy faktyczny przebieg zdarzenia.

Sytuacja widoczna na nagraniu miała miejsce w dniu 16.09.2022 r. w Bielsku-Białej. Umundurowani policjanci ruchu drogowego w nieoznakowanym radiowozie BMW poruszali się prawym pasem i zatrzymali się za poprzedzającym pojazdem przed sygnalizacją świetlną. Po chwili na lewym pasie podjechał do nich samochód osobowy skoda, którego kierujący opuścił szybę i powiedział do policjantów „dobry, witam, cześć”, na co policjanci nie zareagowali, ale zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny. Po kontynuowaniu jazdy kierujący skodą poruszał się lewym pasem nieznacznie przed radiowozem. Zbliżając się do następnego przejścia dla pieszych, kierujący skodą nagle zaczął zwalniać, wykonując tzw. hamowanie silnikiem – chociaż na nagraniu nie włączają się światła stop w samochodzie skoda, wyraźnie jest widoczne, że pojazd zwalnia. Zauważył to policjant kierujący radiowozem BMW, który nie wiedząc, dlaczego kierujący skodą zaczął zwalniać przed przejściem dla pieszych, również zaczął hamować. Z posiadanego nagrania wynika, że ta sytuacja zaskoczyła policjantów, co tylko potwierdza fakt, że żadnego "polowania na jelenia" z ich strony nie było.

Hamowanie radiowozu przed przejściem dla pieszych było więc spowodowane poprzedzającym je, zwolnieniem prędkości przez skodę, a nie próbą doprowadzenia do popełnienia wykroczenia drogowego przez kierującego samochodem osobowym.

Należy również zwrócić uwagę, że jeśli kierujący radiowozem nieoznakowanym BMW nie zwolniłby przed przejściem dla pieszych, popełniłby wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych ( art. 86 b § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 1 Prawa o Ruchu Drogowym). Dodajmy, że w 2018 roku na tym własnie przejściu doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.



Poniżej zamieszczamy opublikowanie w internecie nagranie, a także dłuższe nagranie pochodzące z kamery videorejestratora radiowozu BMW, która zarejestrowała przedmiotowe zdarzenie, a w którym słychać moment, gdy kierujący skodą mówi do policjantów.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.65 MB)