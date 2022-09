Podziękowanie dla niżańskich policjantów Data publikacji 23.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyjątkowym wyróżnieniem dla policjantów są słowa uznania od osób, którym mogli pomóc. Takie podziękowania dla niżańskich funkcjonariuszy wpłynęły od rodziny mieszkańca powiatu łańcuckiego, który zgubił się w lesie. Dzięki zaangażowaniu policjantów, 56-latek wrócił szczęśliwie do domu.

Treść otrzymanego maila z podziękowaniami

Na ręce nadkomisarza Dariusza Szybiaka Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, drogą mailową wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy poszukiwali zaginionego 56-latka. Mężczyzna wyszedł rano z domu do lasu na grzybobranie i do późnych godzin nie wracał, nie było z nim także kontaktu, gdyż nie miał przy sobie telefonu. Do poszukiwań skierowani zostali funkcjonariusze z niżańskiej komendy, w tym przewodnik z psem służbowym "Lakmusem". Po niespełna dwóch godzinach policjanci zauważyli mężczyznę w pobliżu lasu w gminie Potok Górny. Cały i zdrowy został przekazany pod opiekę najbliższych.

Rodzina mężczyzny doceniła zaangażowanie funkcjonariuszy, a swoją wdzięczność za profesjonalne wykonanie obowiązków służbowych, wyraziła w podziękowaniach przesłanych drogą elektroniczną.



Podziękowania od osób, które otrzymały od policjantów pomoc, daje funkcjonariuszom jeszcze większą motywację w codziennej służbie na rzecz społeczeństwa.

(KWP w Rzeszowie / mw)