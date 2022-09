Inwestując w kryptowaluty uważaj na oszustów Data publikacji 23.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrzegamy przed oszustwami związanymi z inwestowaniem w kryptowaluty. Nie ulegajmy wizjom szybkiego i dużego zysku. Bądźmy ostrożni! Ostatnio do policjantów zgłosił się mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla, który w ten sposób stracił kilkaset tysięcy złotych.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosił się 63-letni mężczyzna, który padł ofiarą przestępstwa. Mężczyzna poinformował policjantów, że w wyniku oszustwa stracił bardzo dużą sumę pieniędzy. Jak ustalili funkcjonariusze do pokrzywdzonego zadzwonił mężczyzna podający się za przedstawiciela platformy inwestycyjnej. „Pośrednik” zachwalał ten sposób inwestowania. Mówił, że minimalny zarobek to co najmniej 50 tys. euro. Podawał także konkretne przykłady osób, które inwestując w wirtualne „waluty” bardzo dużo zyskały.

Mieszkaniec naszego miasta dał się przekonać oszustowi. Za jego namową założył konto na platformie inwestycyjnej i zaczął przelewać różne kwoty na wskazane konto. W ciągu miesiąca 63-latek wykonał transakcje na kilkaset tysięcy złotych. Oszust kontaktował się z poszkodowanym z wielu różnych numerów telefonów. W tym czasie „pośrednik” obsługiwał także zdalnie jego komputer za pomocą wcześniej zainstalowanej aplikacji.

Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie ostrożności i rozsądku przy tego typu transakcjach.

Co zrobić, żeby nie paść ofiarą oszustów? Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:

Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP dotyczącym inwestowania w kryptowaluty: https://uwazajnakryptowaluty.pl

Sprawdzaj wiarygodność podmiotu oferującego pomoc związaną z inwestowaniem pieniędzy.

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej.

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych.

Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego.

Nie instaluj oprogramowania umożliwiającego obcym osobom zdalne obsługiwanie komputera.

W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Sprawdź, czy podmiot który oferuje pomoc w inwestowaniu – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

(KWP w Opolu / sc)