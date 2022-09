Bolesny cios w narkotykowy proceder Data publikacji 23.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby zatrzymane i blisko 4 kilogramy zabezpieczonych narkotyków o szacowanej wartości około 250 000 złotych. To efekt pracy kieleckich kryminalnych, którzy w środowe popołudnie pojechali pod jeden z adresów na terenie miasta.

W środę, 21 września 2022 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pracując nad jedną ze spraw udali się pod adres, który kilkukrotnie pojawiał się w ich materiałach. Policjanci podejrzewali, że w tym mieszkaniu mogą przebywać dwaj mężczyźni, którzy mają związek z narkotykowym procederem. Przewidywania mundurowych się potwierdziły. W mieszkaniu, typowanym przez kryminalnych byli zarówno 19- latek jak i 21 -latek, którym towarzyszyli ich znajomi 21, 22 – latek oraz ich 22 – letnia znajoma. Już pierwsze czynności wykonane przez kryminalnych, wykazały że trzech mężczyzn, 19- latek i jego dwóch 21 – letnich kolegów ma związek z narkotykami.

W trakcie przeszukania osób i ich mieszkań policjanci zabezpieczyli blisko 4 kilogramy podejrzanych substancji, których znaczną ilość, bo ponad 2 kg stanowił susz, wstępnie zidentyfikowany jako marihuana. Pozostałe substancje to najprawdopodobniej amfetamina i mefedron. Zabezpieczone środki trafiły do laboratoryjnych badań, a trzej mężczyźni do aresztu. Pozostałe dwie osoby, 22- latek i jego rówieśniczka po czynnościach zostali zwolnieni.

Śledczy z Wydziału Kryminalnego w toku czynności ustali, że dwaj 21 – latkowie oprócz posiadania zabronionych substancji najprawdopodobniej mają związek z rozprowadzaniem narkotyków, za co grozi nawet do 10 lat więzienia. Z kolei 19- latek odpowie za posiadanie zabronionych substancji.

(KWP w Kielcach / sc)