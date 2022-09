Kolejni zagubieni grzybiarze odnalezieni przez policjantów

Sezon obfitych zbiorów grzybów jeszcze trwa, można było to zaobserwować w miniony weekend, kiedy w rejonach zalesionych wiele osób spacerowało, by zbierać te „owoce lasu”. Pamiętajmy, aby na wyprawy do lasu odpowiednio się przygotować, zwłaszcza, jeśli te wycieczki odbywają się sporadycznie – łatwo bowiem stracić orientację w lesie i zgubić drogę powrotną. Doświadczyli tego grzybiarze w powiecie bolesławieckim, którzy weszli do lasu i zgubili drogę powrotną. Pomogli policjanci z Kruszyna i ich świetna znajomość terenu.