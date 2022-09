Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę, który wjechał do rowu Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji garwolińskiej komendy w czasie wolnym od służby zauważył auto w przydrożnym rowie. Zatrzymał się, by udzielić pomocy kierowcy, jednak wyczuł od mężczyzny alkohol. Wezwany przez funkcjonariusza policyjny patrol potwierdził jego przypuszczenia. 26-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.

W minioną sobotę, 24.09.2022 roku, około godz. 11.00 na drodze w miejscowości Mierżączka (gmina. Górzno) Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji garwolińskiej komendy w czasie wolnym od służby zauważył w rowie osobowego citroena. Widząc taką sytuację policjant zatrzymał się z zamiarem udzielenia pomocy kierowcy. Funkcjonariusz szybko się zorientował, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Zatrzymał go i wezwał na miejsce patrol. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zbadali kierowcę alkomatem. Okazało się, że 26-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że podczas jazdy otrzymał telefon od szefa, zagapił się i wjechał do rowu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 26-latka.

Postępowanie w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości prowadzą policjanci z Garwolina. Za to przestępstwo grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata uprawnień do kierowania pojazdami.

(KWP w Radomiu / mw)