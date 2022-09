Grzybiarz zgubił się w lesie. Odnaleźli go policjanci Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawne działania policjantów z Czarnej Dąbrówki doprowadziły do 70-latka, który będąc na grzybach stracił orientację w lesie. Na szczęście funkcjonariusze szybko odnaleźli mężczyznę, udzielili mu niezbędnej pomocy, a następnie odwieźli do domu. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że do grzybobrania należy odpowiednio się przygotować.

W piątkowe popołudnie, 23.09.2022 roku, dyżurny bytowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o 70-letnim mężczyźnie, który zabłądził w lesie w Kleszczyńcu i wyczerpany próbami znalezienia drogi prosi o pomoc służby, gdyż choruje na cukrzycę. Do działań natychmiast przystąpili policjanci z Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce.

Funkcjonariusze dzięki znajomości topografii terenu i stałym kontakcie telefonicznym z grzybiarzem szybko zlokalizowali miejsce, w którym przebywał. Policjanci udzielili mu niezbędnej pomocy i odwieźli do domu. 70-latek był zmęczony, lecz na szczęście nie potrzebował pomocy lekarskiej.

Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, by przed wyjściem do lasu poinformować swoich bliskich oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać. Do swojego ubioru dodajmy elementy odblaskowe. W czasie zmiennej pogody lub zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Ważne, aby zawsze przy sobie mieć naładowany telefon oraz latarkę, które w momencie zagubienia będą bardzo pomocne, a gdy już zabłądzimy w lesie, to nie zwlekajmy z powiadomieniem Policji.

(KWP w Gdańsku / mw)