Zbiórka Krwi Służb Mundurowych w Jaworze Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krew to jeden z najcenniejszych darów, które można ofiarować drugiemu człowiekowi. Wystarczy dać od siebie tak niewiele, a zarazem tak dużo... Życie innych może zależeć od nas, a także nasze życie może zależeć od innych. Dlatego wczoraj w Jaworze, na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, odbyła się „Zbiórka Krwi Służb Mundurowych”. Wzięli w niej udział także jaworscy policjanci.

W niedzielę na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyła się „Zbiórka Krwi Służb Mundurowych”. Do oddania krwi przystąpili zarówno przedstawiciele policji, straży, pogotowia, ale też zachęceni akcją, mieszkańcy Jawora oraz powiatu jaworskiego. I to właśnie dla nich organizatorzy, w tym jaworska komenda, przygotowali wiele atrakcji.



Wspólne działania jaworskich jaworskich policjantów ze strażakami i pracownikiem pogotowia ratunkowego cieszyły się sporym zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania mogli m.in. utrwalić zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego zachowania w trakcie zdarzenia drogowego, a także nauczyć się, jak prawidłowo zaopatrywać rany. Zainteresowani, wśród których dominowali najmłodsi, mogli z bliska przyjrzeć się wyposażaniu, jakim dysponują policjanci. Była też możliwość przymierzenia policyjnego umundurowania i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Największym zainteresowaniem cieszył się radiowóz, a zwłaszcza możliwość włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Każdy mógł do niego wsiąść i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant .



Do mobilnego punktu poboru zgłosiło się ponad 31 krwiodawców. Dzięki nim udało się zebrać prawie 14 litrów tego bezcennego daru życia. Oprócz spełnionego celu, jakim była zbiórka krwi, niedzielne spotkanie z policjantami było też świetną okazją do poruszenia wielu tematów związanych z bezpieczeństwem, ale też porozmawiania o nurtujących mieszkańców sprawach i problemach, które mogą pomóc rozwiązać jaworscy policjanci.

mł. asp. Krzysztof Marcjan



Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

